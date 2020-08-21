Оренбург, , 17:50 — REGNUM В Оренбурге 21 августа состоялось открытие XIII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард». Церемония прошла в новом формате. С учетом эпидситуации торжества перенесли на уличную площадку, где специально подготовили летний кинотеатр «На Беловке», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Возле набережной Урала организовали красную ковровую дорожку, по которой прошли участники кинофестиваля, среди них артисты Анна Снаткина, Виктор Васильев, Катерина Шпица, Сергей Чонишвили, Даниил Страхов. На церемонии открытия приз за вклад в киноискусство (статуэтку золотого сарматского льва) вручили Заслуженному артисту России Сергею Чонишвили.

«Мы вручаем приз выдающемуся современнику, актеру театра и кино, золотому голосу с особой магией. Сергей Чонишвили — это особый тембр, который создает образ, и актерские моменты», — сказала президент фестиваля Татьяна Воронецкая.

В 21:00 по местному времени (19:00 мск) зрителям покажут первый фильм кинофестиваля. Демонстрация ленты «Поезд в Пусан 2: полуостров» (18+) состоится под открытым небом.

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