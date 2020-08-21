Чебоксары, , 13:28 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса самый сложный вопрос в рамках подготовки к новому учебному году — составление расписания уроков с учётом отмены кабинетной системы и минимизации контактов между классами. Рассматривается несколько вариантов решения, они обсуждаются вместе с учителями. Об этом ИА REGNUM сообщила директор чебоксарского лицея № 44 Ольга Чурбанова.

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С учётом рекомендаций Роспотребнадзора в лицее для дезинфекции рук установлены на входе два локтевых дозатора. Для так называемого «утреннего фильтра» планируется открыть разные входы, для замера температуры будут использоваться четыре пирометра.

«У нас уже был опыт термометрии: в конце учебного года, когда у других школ ещё не было пирометров, мы их начали использовать. Если температура у ребёнка повышена, то вопрос решается на месте с участием медицинской сестры. Мы не имеем права отпускать ребёнка одного, поэтому будем ставить в известность родителей, если потребуется — вызовем скорую помощь», — сказала Ольга Чурбанова.

По словам директора лицея, в настоящее время наиболее сложный вопрос — составление специального расписания, чтобы сделать его максимально удобным, гибким и эффективным:

«Спецрасписание готовим, сейчас оно проходит обсуждение среди учителей».

Речь идёт не только об уроках, но и разном времени прихода детей в школу и питании в столовой (потому что в школе учатся более 850 школьников, и одномоментно развести потоки проблематично). В лицее планируют, к примеру, ввести специальные «окна» для тех или иных классов, чтобы они смогли сходить в столовую пообедать.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отменяется кабинетная система (когда дети переходят из кабинета в кабинет) и за каждым классом закреплён отдельный кабинет. С учётом того, на уроках английского языка дети делятся на две группы, то решается вопрос о том, чтобы задействовать, а где надо — частично переоборудовать — другие помещения, например, библиотеку, актовый зал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Чувашии Сергей Яковлев подчёркивал, что в больших школах разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно».

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