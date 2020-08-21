Чебоксары, 21 августа 2020, 13:28 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса самый сложный вопрос в рамках подготовки к новому учебному году — составление расписания уроков с учётом отмены кабинетной системы и минимизации контактов между классами. Рассматривается несколько вариантов решения, они обсуждаются вместе с учителями. Об этом ИА REGNUM сообщила директор чебоксарского лицея № 44 Ольга Чурбанова.
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С учётом рекомендаций Роспотребнадзора в лицее для дезинфекции рук установлены на входе два локтевых дозатора. Для так называемого «утреннего фильтра» планируется открыть разные входы, для замера температуры будут использоваться четыре пирометра.
По словам директора лицея, в настоящее время наиболее сложный вопрос — составление специального расписания, чтобы сделать его максимально удобным, гибким и эффективным:
Речь идёт не только об уроках, но и разном времени прихода детей в школу и питании в столовой (потому что в школе учатся более 850 школьников, и одномоментно развести потоки проблематично). В лицее планируют, к примеру, ввести специальные «окна» для тех или иных классов, чтобы они смогли сходить в столовую пообедать.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отменяется кабинетная система (когда дети переходят из кабинета в кабинет) и за каждым классом закреплён отдельный кабинет. С учётом того, на уроках английского языка дети делятся на две группы, то решается вопрос о том, чтобы задействовать, а где надо — частично переоборудовать — другие помещения, например, библиотеку, актовый зал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Чувашии Сергей Яковлев подчёркивал, что в больших школах разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно».
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