Москва, 21 августа 2020, 13:02 — REGNUM Сегодня, 21 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссёра, кинопродюсера, руководителю кинокомпании «СТВ» Сергяю Сельянова с 65-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил высочайшую компетентность, богатый творческий потенциал и практический опыт главы кинокомпании «СТВ».
"Заслуживает самого глубокого признания Ваш значимый вклад в укрепление традиций отечественного киноискусства и анимации», — подчеркнул Путин и пожелал Сельянову осуществления намеченных планов.
Как сообщало ИА REGNUM, кинокомпания «СТВ» была создана в 1992 году, занимается производством и продвижением новых фильмов, в том числе и анимационных.
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