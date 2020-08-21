Москва, , 12:44 — REGNUM Сегодня, 21 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил поэта и драматурга Юрия Энтина с юбилеем. Энтину исполнилось 85 лет, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Юрий Энтин представит в Оренбурге книгу в жанре «не для печати»

Президент отметил незаурядный талант, впечатляющие профессиональные успехи и многогранное творчество драматурга.

«Ваши работы обогатили отечественный кинематограф. За доброту и оптимистичный настрой они сникали любовь миллионов зрителей», — подчеркнул Путин и пожелал Энтину здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Энтин — драматург, поэт-песенник, автор сценариев таки известных мультфильмов как «Бременские Музыканты», «Волк и семеро козлят на новый лад», «Антошка» и др.

Читайте также: В Оренбурге представили новый проект — музей «Наши люди»