Нижний Новгород, , 12:29 — REGNUM Видеопроект «Усадьбы Нижегородской области» стартовал в Нижегородском туристско-информационном центре, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Первый выпуск посвящен даче купца Николая Бугрова в Володарском районе Нижегородской области. Онлайн-экскурсии по усадьбам Нижегородской области будут публиковать еженедельно на YouTube-канале Visit Nizhny , а также в социальных сетях Visit Nizhny ( Instagram , Facebook , « ВКонтакте» ).

»Сегодня мы наблюдаем настоящий подъем внутреннего туризма. Люди начинают активно путешествовать по своей стране, в Нижегородскую область тоже приезжает множество гостей из самых разных регионов. Цель нашего проекта — показать, что культурно-познавательный отдых может быть абсолютно разным, и рассказать о тех местах, которые малоизвестны и жителям, и гостям региона», — отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.