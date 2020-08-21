Сеул, , 11:55 — REGNUM 22 августа в Южной Корее отметят День энергетика. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

По их словам, в рамках данного события пройдёт кампания по экономии электроэнергии.

В 21:00 по местному времени в мэрии, телебашне N Seoul Tower и в других объектах столице на пять минут будет отключено или снижено освещение и приняты другие меры для снижения потребления электроэнергии.

Данная компания пройдет в 11 городах и провинциях страны.

Между тем, в этот день с 14:00 до 15:00 по местному времени пройдет другая кампания, участники которой повысят уровень температуры в кондиционерах на 2℃.

В 2019 году по случаю данного события проводилось большое количество оффлайн мероприятий. В текущем году, в связи с пандемией коронавируса, принято решение провести онлайн церемонию в честь Дня энергетики.