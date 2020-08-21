Нью-Йорк, США, , 11:20 — REGNUM Майкл Китон станет не единственным Бэтменом в предстоящем кинокомиксе «Флеш». Об этом 21 августа сообщает портал ComicBook.

Стало известно, что в фильме будет несколько Бэтменов, сыгранных разными актёрами. Таким образом, создатели ленты попробуют показать на больших экранах мультивселенную из комиксов DC.

Напомним, премьера «Флеша» ожидается 2 июня 2022 года. Главную роль в картине исполнит Эзра Миллер.

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