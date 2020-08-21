Нью-Йорк, США, , 11:12 — REGNUM Режиссёром кинокомикса про Крейвена-охотника может стать Джей Си Чендор. Об этом 20 августа сообщило издание Deadline.

Сейчас режиссёр ведёт переговоры с Sony об участии в проекте. Последней картиной Чендора является «Тройная граница» с Беном Аффлеком и Оскаром Айзеком в главных ролях.

Напомним, Крейвен-охотник — это персонаж комиксов Marvel и один из врагов Человека-паука. Ранее этот злодей ни разу не появлялся в кинокомиксах.

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