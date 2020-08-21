Архангельск, , 11:05 — REGNUM Северный морской музей Архангельска вошел в семерку лучших российских музеев, которые стоит посетить этим летом. Как сообщили ИА REGNUM в Туристско-информационный центр Архангельской области, список составлен интернет-ресурсом «Арт-гид», который специализируется на освещении художественной жизни страны.

Северный морской музей оказался на втором месте в списке ресурса. В статье говорится, что Северный морской музей расположился в здании бывшего морского вокзала в центре города и рассказывает историю морского дела. Интерьер музея стилизован под парусный корабль, украшенный декоративными элементами из судовых чертежей, снастей и других фрагментов настоящих кораблей.

Этим летом музей приступил к реализации проекта «Матица: сохранение и развитие северного деревянного судостроения», ставшего одним из победителей конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Он посвящен историческому судостроению и включает в себя массу мероприятий на эту тему, среди которых — выставки и семинары, открытые лекции и экспедиции.