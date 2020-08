Лос-Анджелес, США, , 09:04 — REGNUM Режиссёр Зак Снайдер назвал дату и точное время выхода первого трейлера своей версии кинокомикса «Лига справедливости». Об этом 21 августа сообщил портал We Got This Covered.

Он сообщил, что ролик будет показан в рамках онлайн-фестиваля DC FanDome 22 августа 2020 года, в 00:30 по московскому времени, перед 25-минутной секцией «Лиги справедливости». Для того, чтобы его посмотреть, фанатам необходимо будет создать аккаунт на сайте DC FanDome.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в соцсети Twitter появился официальный аккаунт «Лиги справедливости». Стоит отметить, что пока на этой подтверждённой странице нет никаких публикаций.

