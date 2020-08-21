Ульяновск, 21 августа 2020, 07:22 — REGNUM В Ульяновской области начнут принимать первых после пандемии зрителей театры и концертные учреждения. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, сообщает губернатор Сергей Морозов на своей странице в «Фейбсуке».
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Глава региона проинформировал, что в Ульяновской области «возобновляются театрально-концертные мероприятия».
Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Ульяновске запустили творческий проект на территории городской усадьбы семьи Ульяновых: здесь проходят концерты классической музыки и экскурсии. Ранее Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова анонсировал начало продажи билетов на спектакли в сентябре.
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Напомним, с 26 августа в Ульяновской области начнут работать предприятия общественного питания, кинотеатры, учреждения культуры, фитнес-центры, сауны, бассейны, бани. Осенью Ульяновская область планирует принять чемпионаты по кикбоксингу и женскому боксу.
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