Ульяновск, , 07:22 — REGNUM В Ульяновской области начнут принимать первых после пандемии зрителей театры и концертные учреждения. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, сообщает губернатор Сергей Морозов на своей странице в «Фейбсуке».

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Глава региона проинформировал, что в Ульяновской области «возобновляются театрально-концертные мероприятия».

«Зрительные залы можно будет заполнить на 50% в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Такие же правила будут действовать во время проведения спортивных соревнований», — сообщил Сергей Морозов, не уточнив, с какой даты возобновляется работа театров и концертных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Ульяновске запустили творческий проект на территории городской усадьбы семьи Ульяновых: здесь проходят концерты классической музыки и экскурсии. Ранее Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова анонсировал начало продажи билетов на спектакли в сентябре.

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Напомним, с 26 августа в Ульяновской области начнут работать предприятия общественного питания, кинотеатры, учреждения культуры, фитнес-центры, сауны, бассейны, бани. Осенью Ульяновская область планирует принять чемпионаты по кикбоксингу и женскому боксу.

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