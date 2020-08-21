Лос-Анджелес, США, , 07:20 — REGNUM Рэй Фишер заявил, что компания WarnerMedia проводит расследование по поводу его сообщений о неприемлемом поведении режиссёра Джосса Уидона на съёмках кинокомикса «Лига справедливости». Публикации он разметил 20 августа на своей странице в Twitter.

Актёр сообщил, что на протяжении пяти последних недель руководство компании разговаривало с актёрами и членами команды проекта «Лиги справедливости» и в результате решило провести независимое расследование по поводу его заявлений.

«Это ОГРОМНЫЙ шаг вперед! Я считаю, что это расследование покажет, что Джефф Джонс, Джосс Уидон, Джон Берг (и другие) грубо злоупотребляли своей властью во время неопределенности при слиянии AT&T с Time Warner», — написал Фишер.

В конце публикации актёр разместил свою известную фразу «A > E», котрая означает, что «ответственность важнее развлечений».

https://twitter.com/ray8fisher/status/1296501935458201600

Напомним, Рэй Фишер исполнил в «Лиге справедливости» роль Киборга (Виктора Стоуна). Ранее актёр заявил, что продюсер Джефф Джонс во время разговора, произошедшего во время досъемок «Лиги справедливости» в версии Зака Снайдера, позволил себе высказать завуалированную угрозу по поводу дальнейшей карьеры Фишера.

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