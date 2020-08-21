Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Майкл Китон действительно исполнит роль Бэтмена в предстоящем кинокомиксе «Флэш». Об этом 21 августа сообщил портал Comicbook.

Слухи, которые в последние несколько месяцев ходили в сообществе фанатов, подтвердил режиссёр картины Андрес Мускетти. Он не стал раскрывать подробности, однако отметил, что роль Китона будет «существенной».

Напомним, Майкл Китон исполнил роль Бэтмена в фильмах Тима Бёртона, которые вышли на большие экраны в 1989 и 1992 годах. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Мускетти также подтвердил участие в проекте Бена Аффлека, сообщив, что он также исполнит роль Тёмного Рыцаря.

Таким образом, в кинокомиксе «Флэш» будет два Бэтмена. В июле 2020 года в сеть «утекла» информация о предварительном сценарии картины, согласно которой Флэш, роль которого исполнит Эзра Миллер, желая вернуться в прошлое, попадёт в альтернатиный мир.

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