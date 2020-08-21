Лос-Анджелес, США, , 06:43 — REGNUM Актёр Дэкс Шепард, попавший в больницу после ДТП во время заезда по спортивной трассе, признал свою вину в произошедшем. Об этом 21 августа сообщил портал Comicbook.

Авария произола в тот момент, когда Шепард ехал по шоссе на своём мотоцикле. Он сообщил, что в какой-то момент разогнался, а затем так резко затормозил, что заднее колесо его железного коня оторвалось от земли, и в таком положении он проехал около 180 метров.

Актёр сказал, что в итоге у него не осталось выбора, он оказался «заперт», врезался в находящееся впереди транспортное средство, перелетел через руль и довольно неудачно приземлился. Шепард признал, что это именно он виноват в произошедшем.

Он выложил на своей странице в Instagram фотографию, на которой показал свои травмы. Актёр также рассказал, что после инцидента он попытался вернуться на трассу, но через какое-то время боль стала слишком сильной и он решил поехать в больницу.

https://www.instagram.com/p/CEFC-pChdH_/

Зрители знают Дэкса Шепарда по ролям в комедийных боевиках «Хватай и беги» и «Калифорнийский дорожный патруль». Известно, что он серьёзно увлекается автомобильными и мотогонками.

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