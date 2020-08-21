Нью-Йорк, США, , 05:10 — REGNUM Генри Кавилл подразнил фанатов «Ведьмака», выложив в сеть фотографию со съёмок продолжения сериала. Снимок был опубликован 20 августа в Instagram актёра.

На фото запечатлён момент, когда Кавиллу накладывают грим. Оно даёт понять, что в какой-то момент второго сезона шоу поклонники увидят «избитого» Геральта. С момента публикации фото собрало более 856 тыс. лайков и около 11 тыс. комментариев.

https://www.instagram.com/p/CEHjm2fhihN/

Потоковый сервис Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон ещё до премьеры первого, которая состоялась в декабре 2019 года. Ожидается, что продолжение фанаты смогут увидеть в первом квартале 2021. В марте Netflix вынужден был приостановить съёмочный процесс из-за эпидемии коронавируса.

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