Лос-Анджелес, США, , 05:00 — REGNUM Режиссёр Андрес Мускетти подтвердил, что Бен Аффлек вновь исполнит роль Бэтмена в будущем кинокомиксе «Флэш». Интервью с ним было опубликовано 20 августа в журнале Vanity Fair.

Кинематографист отметил, что Бэтмен станет «существенной частью эмоционального воздействия фильма», и добавил, что герои Аффлека и Эзры Миллера связаны более тесно, чем думают фанаты. Продюсер Барбара Мускетти в свою очередь сообщила, что команда проекта была удивлена тому энтузиазму, который продемонстрировал Аффлек, когда ему предложили вернуться к роли супергероя.

Напомним, лишь несколько меяцев назад, в феврале 2020 года, Бен Аффлек заявил, что он потерял интерес к историям вселенной DC и роли Бэтмена. Но уже в июле 2020 года инсайдеры сообщили, что актёр согласился вновь сыграть этого героя в рамках производства версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

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