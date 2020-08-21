Лос-Анджелес, США, , 04:49 — REGNUM Стало известно, когда начнутся съёмки третьего фильма франшизы «Фантастические твари и где они обитают». Об этом 20 августа сообщил журнал Variety.

По имеющейся у журналистов информации, старт съёмочного процесса запланирован на сентябрь 2020 года. Таким образом, этот этап производства картины начнётся (или возобновится) в том же месяце, что и у фильмов «Бэтмен» и «Матрица 4».

Стоит отметить, что разрешение на возобновление съёмок «Фантастических тварей» в Великобритании кинокомпания Warner Bros. получила ещё в мае 2020 года. Однако она решила подождать, чтобы вновь не ставить под удар производство. Над созданием сценария работает писательница Джоан Роулинг вместе с продюсером Стивом Кловзом.

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