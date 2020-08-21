Нью-Йорк, США, , 03:45 — REGNUM Создатели сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» намекнули поклонникам на то какая судьба ждёт Моргана Джонса, роль котого исполняет актёр Ленни Джеймс. Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

На изображении, опубликованном на Twitter-странице проекта, показано лицо бородатого и лохматого Моргана, поклонники шоу также могут видеть налитые кровью глаза героя. На плакате размещена надпись: «Прошлое мертво».

Автор статьи задаётся вопросом о том, почему создатели сериала показали красные глаза Моргана и не означает ли это, что в скором времени персонаж погибнет или превратится в зомби. При этом он обратил внимание, что обычно глаза у зомби не красные: они теряют цвет и становятся бледными и серыми.

https://twitter.com/FearTWD/status/1296148302241714176

В июле 2019 года исполнительный продюсер «Бойтесь ходячих мертвецов» Скотт Гимпл сообщил о продлении сериала на шестой сезон. В июле 2020 он сказал, что в продолжении будут «скачки» во времени.

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