Лос-Анджелес, США, , 03:31 — REGNUM Режиссёр будущего кинокомикса «Бэтмен» опубликовал его официальный логотип и постер. Изображение было выложено 20 августа на Twitter-странице Мэтта Ривза.

Кинематографист отметил, что он рад представить поклонникам «первый взгляд» на этот логотип. Он также сообщил, что автором постера, выполненного в черно-красных тонах, является известный художник Marvel Джим Ли.

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1296477749654233088

Ранее ИА REGNUM сообщило, что съёмки кинокомикса, главную роль в котором исполнит Роберт Паттинсон, возобновятся в сентябре 2020 года. По имеющейся информации Мэтту Ривзу понадобиться ещё три месяца для того, чтобы закончить этап съёмочного процесса.

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