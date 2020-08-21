Лос-Анджелес, США, , 03:23 — REGNUM Режиссёр Джош Бун поделился с журналистами информацией о возможном дальнейшем развитии франшизы «Новые мутанты». Интервью с ним было опубликовано 20 августа на портале Comic Book Movie.

Он сообщил, что действия второй части кинокомикса могли бы происходить в Бразилии и, согласно замыслу продюсеров, её сюжет должен был рассказать о вторжении инопланетян. Когда речь зашла о возможном третьем фильме Бун сказал, что создатели «Новых мутантов» изначально хотели снять трилогию.

Предполаглось, что в «Новых мутантах 3» будет показана связь со вселенной «Люди Икс». Более того, она должна была стать кроссовером с серией комиксов «Инферно», таким образом, в продолжении присутствовали бы сверхъестественные элементы.

«Идея заключалась в том, чтобы попытаться создать разные жанры, поджанры фильмов ужасов с каждым из этих фильмов», — отметил Бун, добавив, что тогда команда проекта относилась к этому лишь как к идее из-за происходящего слияния Disney и Fox.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что премьеру «Новых мутантов» в России вновь пененесли, на 3 сентябре 2020 года. История многострадального кинокомикса, съёмки которого были завершены ещё в 2017 году, стала причиной появления различных мемов.

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