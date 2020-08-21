Тегеран, , 08:59 — REGNUM Два иранских фильма всемирно известного иранского режиссера Асгара Фархади были выбраны среди 100 лучших международных фильмов всех времен в неанглоязычном секторе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 августа.

Специалист в области критики и культурологии из Питтсбургского университета Молли Пеннингтон написала, что два иранских фильма «Разлука» и «Об Элли» входят в число 100 лучших международных фильмов.

«Об Элли» (2009) является фильмом иранского производства, повествующим о группе друзей, включающей семейные пары, которые проводят выходные на берегу Каспийского моря, приводя с собой одинокую Элли (Таранех Алидости), чтобы свести ее с разведенным человеком. Эти планы идут наперекосяк после несчастного случая, когда Элли исчезает и появляется неожиданный гость.

«Разлука» (2011) стала первым иранским фильмом, получившим премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Это один из величайших фильмов о разводе.