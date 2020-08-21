Тегеран, , 08:43 — REGNUM 20 августа посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди и министр культуры Ирака Хасан Назим в ходе встречи подчеркнули необходимость укрепления культурных связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны коснулись предыстории культурно-исторических отношений между Ираном и Ираком. Масджеди подчеркнул, что большая часть иранского туристического потенциала используется для приема иракских паломников и тех, кто посещает Иран в медицинских и образовательных целях. Он также сообщил, что увеличение числа рабочих поездок свидетельствует о хороших отношениях между двумя соседями.

Отметив готовность к подписанию Меморандума о взаимопонимании в сфере культуры, он заявил, что Тегеран готов сотрудничать с Багдадом в восстановлении исторических и древних памятников в Ираке, проведении выставок культуры и ремесел, поддержании сотрудничества в области кинематографии и производстве совместных сериалов.

Между тем Назим выразил удовлетворение касательно высокого уровня культурного сотрудничества между Ираном и Ираком, заявив, что Багдад готов и в дальнейшем расширять культурные связи с Тегераном.