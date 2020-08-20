Екатеринбург, , 20:12 — REGNUM Свердловские власти намерены подать заявку на получение Екатеринбургом статуса «креативного города ЮНЕСКО». Об этом заявил руководитель регионального агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов на пресс-конференции.

Заявка будет подана летом 2021 года. Идею обсудят со свердловским минкультом и городским управлением культуры.

«Сейчас важно понять, насколько мы готовы подать заявку уже в следующем году», — заявила присутствующая на пресс-конференции министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Породнов добавил, что уже готовится пакет документов для подачи заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург получил почётное звание «Город трудовой доблести».

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