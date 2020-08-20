Калуга, 20 августа 2020, 18:22 — REGNUM Калужская художница Виктория Вейсбрут стала первой в России, создавшей мурал на фасаде дома высотой в 20 этажей. Свою работу она назвала «Окно Овертона». Об этом 20 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».
Представительница Калуги изготовила мурал в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». Основная цель фестиваля — создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства в городах России.
Участниками фестиваля уличного искусства «Культурный код» стали художники из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Иркутска, Казани и других городов.
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