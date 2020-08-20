Ульяновск, , 17:35 — REGNUM В Ульяновской области пройдет фестиваль национальных кинематографий народов региона. Один из основных блоков — показ фильмов в честь 100-летия со дня образования Чувашской автономной области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль состоится в преддверии Дня российского кино с 25 по 27 августа. В кинозалах и кинотеатрах пройдут показы фильмов и творческие встречи с кинематографистами из Чувашии, Татарии и Мордовии. Марафон охватит семь муниципалитетов, включая Ульяновск.

«В географию фестиваля вошли населенные пункты с компактным проживанием представителей различных народностей: мордовской, татарской, чувашской, азербайджанской», — отмечает министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

В рамках фестиваля пройдёт премьера комедии татарских режиссеров Ильсеяра Дамаскина и Рустама Рашитова «Кире (Упёртый)». К 100-летию со дня образования Чувашской автономной области покажут три фильма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Чувашия и Татария празднуют 100-летие со дня образования.