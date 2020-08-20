Биробиджан, , 17:13 — REGNUM Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова впервые побывала с рабочим визитом в Еврейской автономной области. Как сообщает официальный интернет-портал органов государственной власти Еврейской автономной области, Ярилова посетила Биробиджанский колледж культуры, детскую хореографическую школу, модельную библиотеку (филиал № 4), театр кукол «Кудесник», краеведческий музей и универсальную научную библиотеку им. Шолом-Алейхема, а также областную филармонию.

Затем в региональном правительстве прошла её встреча с временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном. За круглым столом обсудили вопросы финансирования, реконструкции учреждений культуры.

«У нас прекраснейшие музыкальные и театральные коллективы. Но, к сожалению, то материально-техническое состояние, в котором находится культура, им не соответствует. Красивейшее здание областной филармонии, но и оно внешне уже не подарок. Мы готовим этот комплекс на реконструкцию, надеюсь на вашу помощь в этом вопросе, потому что областным бюджетом мы не справимся. Со своей стороны могу заверить, что мы сделаем всё возможное и не возможное», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Ольга Ярилова также провела встречу с работниками культуры ЕАО. заместитель главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова рассказала Яриловой, курирующей нацпроект «Культура», как идет освоение десяти миллионов рублей из федерального бюджета, направленных на строительство двух модельных библиотек. Также на встрече говорили о поддержке музейного дела, самодеятельного народного творчества, создании профессионального коллектива в регионе, поддержке еврейской культуры.

«Конечно, очень много проблем в регионе. Я видела, в каком состоянии находятся здания, внутреннее убранство… Безусловно, в одиночку области не справиться. Федерация должна оказывать особое внимание и поддержку этому региону. Мы договорились сделать комплексную программу развития культуры в ЕАО. Расставим приоритеты, посмотрим, что нужно сделать в первую очередь, как поддержать культуру. Одним из главных проектов станет реконструкция филармонии. Я думаю, этого уже давно ждут все жители автономии. Здесь замечательные творческие коллективы. Их мы можем поддержать, выделяя гранты и субсидии на реализацию творческих мероприятий», — заявила Ольга Ярилова.

В рамках нацпроекта «Культура» в область поступили автоклубы для отдаленных районов и сельской местности на сумму 18, 9 млн. рублей, выделены финансовые средства в сумме 4,6 млн. рублей на укрепление материально-технической базы Биробиджанского колледжа культуры и искусств. Ежегодно Минкультуры выделяет субсидию на укрепление материально-технической базы сельских домов культуры — 1,1 млн. рублей, подключение к сети интернет сельских библиотек, премии лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам культуры области.

В 2020 году Минкультуры России выделено почти 25 миллионов рублей на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев» и в дальнейшем на сопке планируется создание мемориального музейного комплекса, посвященного легендарным событиям. Ведется строительство нового Социально-культурного центра в пос. Волочаевка-2. Было принято решение включить реконструкцию здания Биробиджанской областной филармонии в Национальную программу развития Дальнего Востока на 2023 год.

«Уникальный регион со своими культурными традициями, многонациональным компонентом, богатой историей, несмотря на достаточно молодой возраст. Работа предстоит большая и многогранная, надеюсь, что совместными усилиями у нас многое получится», — отметила Ольга Ярилова.