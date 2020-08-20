Киев, , 15:11 — REGNUM В 2020 году госбюджет Украины на сферу культуры такой же как в Албании, которая тратит на это 0,2% ВВП, заявил на брифинге 20 августа глава украинского минкульта Александр Ткаченко.

Министр отметил, что именно культура — самая маленькая сфера с точки зрения бюджетного финансирования.

«Если не считать того 1 млрд грн, который нам был выделен для преодоления карантина, это 7,9 млрд грн в год. Это очень мало, при том, что в подчинении Минкульта — театры, замки, музеи», — сказал Ткаченко.

Он отметил, что с 2008 году подавляющее большинство объектов культуры не финансировались — «то есть, капитальные расходы были практически заморожены».

В целом, по словам Ткаченко, из 130 тыс. недвижимых объектов, которые подчинены министерству, 80% нуждаются в немедленной реконструкции.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле Верховная рада Украины проголосовала за изменения в госбюджет, которыми по целому ряду статей финансирование было сокращено в пользу наполнения фонда борьбы с коронавирусом.