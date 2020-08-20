Нью-Йорк, США, , 10:10 — REGNUM Поклонники сериала «Монахиня-воин» Netflix увидят его продолжение. Об этом потоковый сервис сообщил 19 августа на официальной странице в Twitter.

Создатель шоу Саймон Барри выложил в сеть видео, в котором показано, как он общается с актёрами шоу и сообщает им радостное известие. Актриса Оливия Делкан, исполнившая в сериале роль Камиллы, в частности, сообщила, что последняя боевая сцена в первом сезоне является её любимой.

https://twitter.com/netflix/status/1296084227276980224

Netflix начал показывать сериал «Монахиня-воин» 2 июля 2020 года. В центре повествования находится молодая девушка, которая практически всю свою сознательную жизнь провела в католическом приюте, будучи парализованной и прикованной к кровати. После смерти она возвращается к жизни при помощи божественного артефакта, после чего обнаруживает у себя суперспособности.

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