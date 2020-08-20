Лос-Анджелес, США, , 09:59 — REGNUM К проекту мультфильма-мюзикла «Пиноккио» режиссёра Гильермо дель Торо может присоединиться актриса Тильда Суинтон. Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

Пока точно не известно, какого персонажа она может озвучить, однако предполагается, что это будет Синяя фея. Компания Netflix также подтвердила, что Юэн МакГрегор подарит свой голос Сверчку, а Дэвид Брэдли, исполнивший в сериале «Игра престолов» роль Уолдера Фрея, озвучит Джеппетто.

Отмечается, что Кристоф Вальц озвучит Лису и Кота, а Рон Перлман — Кукольного мастера. Известно, что Кейт Бланшетт, Финн Вулфхард, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман и Джон Туртурро уже подписали контракт на участие в проекте.

Роль Пиноккио досталась малоизвестному актёру Грегори Манну. Ожидается, что премьера музыкального мультфильма состоится в 2021 году.

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