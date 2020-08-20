Брянск, , 09:51 — REGNUM Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в Брянске. Выступление прошло в рамках гастрольного тура по регионам России, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.

Оркестр уже побывал в 13 городах России, гастроли музыкантов продолжают традиции Московского Пасхального фестиваля, который в 2020 году не состоялся из пандемии коронавируса.

«Мы отдаём честь городам воинской славы, городам-Героям. Ещё важно, что мы посещаем города, в которых рождались наши величайшие композиторы. Я хочу, чтобы фестивали, которые посвящены великим композиторам, отдельно проходили, в рамках отдельной программы. Мы сейчас не играем трагических программ, наши концерты состоят из жизнерадостных произведений. Главное, чтобы люди радовались», — сказал Валерий Гергиев.

С руководителем Мариинского театра 19 августа также встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он пожелал Валерию Гергиеву и музыкантам успешного выступления во всех гастролях.