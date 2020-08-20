Брянск, 20 августа 2020, 09:51 — REGNUM Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в Брянске. Выступление прошло в рамках гастрольного тура по регионам России, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.
Оркестр уже побывал в 13 городах России, гастроли музыкантов продолжают традиции Московского Пасхального фестиваля, который в 2020 году не состоялся из пандемии коронавируса.
С руководителем Мариинского театра 19 августа также встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он пожелал Валерию Гергиеву и музыкантам успешного выступления во всех гастролях.