Лос-Анджелес, США, , 09:34 — REGNUM Стало известно, когда режиссёр Мэтт Ривз возобновит съёмки кинокомикса «Бэтмен», главную роль в котором исполнит Роберт Паттинсон. Об этом 20 августа сообщил журнал Variety со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания рассказали, что команда проекта уже начала собирать декорации и что съёмочный процесс будет возобновлён в сентябре 2020 года. Они отметили, что согласно плану Ривза на съёмки понадобится ещё три месяца. Таким образом, есть шанс, что эта часть производства картины будет закончена до конца 2020 года.

В новом «Бэтмене» также снимутся такие известные фигуры, как Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт и Энди Сёркис. Кравиц сыграет Женщину-кошку, Дано — Загадочника, Райт — комисара Джеймса Гордона, а Сёркис — дворецкого Альфреда Пенниуорта.

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