Лос-Анджелес, США, , 08:37 — REGNUM Поклонники Саши Барона Коэна заметили британского актёра в образе Бората. Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

Пользователь Twitter Switzonthegreat выложил в сеть видео, в котором показано, как Коэн едет в старом пикапе по улицам Лос-Анджелеса. В этот момент перед пикапом находился грузовой автомобиль со съёмочной группой. Стоит отметить, что пока в СМИ не появлялись анонсы нового фильма или сериала с Боратом.

https://twitter.com/switzonthegreat/status/1295205867281735680

Премьера фильма «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» (сокращённо «Борат») состоялась в 2007 году. Он выполнен в жанре псевдодокументальной комедии, в центре повествования которой находится путешествующий по США казахстанский журналист Борат Сагдиев. При бюджете $18 млн картина собрала в мировом прокате более $261,5 млн.

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