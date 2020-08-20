Лос-Анджелес, США, , 08:26 — REGNUM Актриса Карен Фукухара признала, что, увидев плакат, сделанный фанатами, решила, что продюсеры анонсировали кинокомикс «Отряд самоубийц» в версии режиссёра Дэвида Эйера. Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

В эфире радио актриса рассказала, что их постер был настолько качественно сделан, что она действительно поверила в существование проекта. Ей даже пришлось зайти в сеть, чтобы найти информацию о действительном положении вещей.

«Очевидно, первоначальный сценарий был немного другим. Трудно сказать, потому что мы все так много работали над фильмом, и нам было так весело снимать его», — добавила Фукухара.

Напомним, Карен Фукухара исполнила в «Отряде самоубийц» роль Катаны. Ранее Дэвид Эйер заявил, что он хотел бы, как и Зак Снайдер, получить возможность выпустить свою версию кинокомикса, поскольку фильм подвергся большим изменениям на этапе монтажа и мало походил на то, что хотел снять режиссёр.

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