Лос-Анджелес, США, , 07:44 — REGNUM Рассел Кроу опроверг информацию о том, что он может поучаствовать в съёмках сиквела «Гладиатора». Интервью с актёром было опубликовано 19 августа на портале Screen Rant.

Кроу сказал, что он даже ничего не слышал о продолжении фильма, добавив, что с ним никто не связывался и не приглашал сняться в нём. При этом актёр признался, что он испытывает разочарование по этому поводу, поскольку последние двадцать лет надеялся на выход сиквела, но из раза в раз его надежды были обмануты.

«Если они обсуждают это, то я не участвовалв этих разговорах. Я не знаю, что они имеют в виду. Вообще… Я могу просто сказать, с долей скепсиса, что они действительно вели одни и те же разговоры с 2000 года», — сказал Кроу.

В июне 2020 года актриса Конни Нильсен сообщила, что сейчас продюсеры думают о том, какой режиссёр будет снимать продолжение «Гладиатора». Тогда она отметила, что производство картины может начаться после того, как будут сняты запреты на съёмки, введённые из-за эпидемии коронавируса. Нильсен исполнила в оригинальной картине роль Луциллы.

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