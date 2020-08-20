Чебоксары, , 07:34 — REGNUM В Чувашии сегодня, 20 августа, завершается юнармейский велопоход протяжённостью более 300 км. В последний раз он проводился десять лет назад, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве образования.

Велостарт был дан 14 августа. В составе группы — семеро воспитанников Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского союза А. В. Кочетова, которые совершают велопоход по Чувашии первой категории сложности.

«Цель мероприятия — развитие самостоятельности, воспитание командного духа, физической выносливости и раскрытие потенциала личности», — говорят в министерстве.

Ребята преодолеют 310 км, проезжая девять районов — Чебоксарский, Марпосадский, Козловский, Урмарский, Канашский, Красноармейский, Аликовский, Ядринский, Моргаушский. 20 августа — последний день велоброска.

В минобразования подчёркивают, что это первый велопоход, организованный в Чувашии за последние 10 лет, «поэтому данное событие очень значимо как для юнармейцев, так и для республики».

Как сообщало ИА REGNUM, кадетский корпус имени Героя СССР А.В. Кочетова открылся в сентябре 2018 года. Он стал шестым кадетским корпусом в Поволжье, его строительство с учётом инфраструктуры оценивалось в 1 млрд рублей.