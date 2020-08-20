Нью-Йорк, США, , 07:32 — REGNUM Стало известно, на сколько лет «перепрыгнет» повествование сериала «Ривердэйл» в пятом сезоне шоу. Об этом 20 августа соощил портал Screen Rant.

Актриса Лили Рейнхарт, исполняющая роль Бетти, рассказала в интервью журналистам, что «скачок» во времени составит около семи лет, в результате чего в продолжении шоу зрители увидят уже двадцатилетних персонажей.

«Так что мы больше не будем подростками… Я в восторге от этого. Я действительно в восторге от этого. Думаю, будет неплохо сыграть взрослого», — сказал Рейнхард, добавив, что создатель сериала Роберто Агирре-Сакаса как бы предложил все «переделать».

О том, что сериал будет продлён на пятый сезон потоковй сервис Netflix сообщил 7 января 2020 года. Изначально «Ривердэйл» показывал телеканал The CW, первая серия шоу вышла в эфир 26 января 2017 года.

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