Чебоксары, , 07:17 — REGNUM В чебоксарской гимназии № 46 санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора будут исполнены по максимуму настолько, «насколько это реально». Часть вопросов решена, часть находится «на стадии обсуждения» — в частности, как развести потоки детей утром и на переменах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора гимназии № 46, которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя Татьяна Свеклова.

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В гимназии в ходе подготовки к новому учебному году особое внимание уделено обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и рекомендациям Роспотребнадзора, здесь готовятся к жизни по новым правилам. Рециркулятор в образовательном учреждении есть, за счёт бюджета закупаются антисептики и дезинфицирующие средства для уборки. Помещения будут проветриваться до и после занятий, а также во время учебного дня.

«Например, когда класс уходит на уроки физкультуры. Если помещение нужно проветрить, то дети будут в коридоре, если там нет других классов», — сказала Татьяна Свеклова, отметив, что кабинетная система отменяется.

С учётом того, что в гимназии учатся более 1 тыс. детей, то пока обсуждаются вопросы минимизации контактов между классами во время перемен, а также разведение потоков перед началом уроков и проведение так называемого «утреннего фильтра».

«Рассматриваем варианты. Более 1 тыс. детей одномоментно провести утром и измерить у всех сразу температуру не получится. Рекомендовали открыть максимальное количество выходов, но это вызывает вопросы с точки зрения террористической безопасности. Поэтому обсуждаем варианты. Утром детей будет встречать медработник (у нас есть медкабинет)», — говорит замдиректора.

По её словам, если у ребёнка будет температура или насморк, то школа при необходимости свяжется с врачами и Роспотребнадзором. Согласно рекомендациям, таких детей на уроки пускать не должны.

Также на стадии обсуждения вопрос минимизации контактов между классами во время перемен.

«Мы постараемся выполнить рекомендации, насколько это реально», — подчеркнула Татьяна Свеклова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Чувашии Сергей Яковлев подчёркивал, что в больших школах разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно». Ранее чувашские власти отмечали, что за счёт регионального бюджета закупается 13,2 тыс. рециркуляторов воздуха и 2,4 тыс. бесконтактных термометров, которые поступят во все школы. На эти цели из республиканского бюджета выделено 152,6 млн рублей.

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Напомним, в новом учебном году школы будут работать по новым правилам. Министр Сергей Яковлев заявлял, что в каждой образовательной организации будет проводиться «утренний фильтр» с целью выявления среди сотрудников и обучающихся случаев заболевания и обеспечения немедленной изоляции лиц с повышенной температурой тела». Также будет «запрещено проведение массовых мероприятий, обязательно должна соблюдаться групповая изоляция», которая включает «отмену кабинетной системы, более того, должны быть минимизированы контакты между классами и во время перемен, и во приёма пищи». Будет и ряд других рекомендаций.