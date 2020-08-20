Чебоксары, 20 августа 2020, 07:17 — REGNUM В чебоксарской гимназии № 46 санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора будут исполнены по максимуму настолько, «насколько это реально». Часть вопросов решена, часть находится «на стадии обсуждения» — в частности, как развести потоки детей утром и на переменах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора гимназии № 46, которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя Татьяна Свеклова.
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В гимназии в ходе подготовки к новому учебному году особое внимание уделено обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и рекомендациям Роспотребнадзора, здесь готовятся к жизни по новым правилам. Рециркулятор в образовательном учреждении есть, за счёт бюджета закупаются антисептики и дезинфицирующие средства для уборки. Помещения будут проветриваться до и после занятий, а также во время учебного дня.
С учётом того, что в гимназии учатся более 1 тыс. детей, то пока обсуждаются вопросы минимизации контактов между классами во время перемен, а также разведение потоков перед началом уроков и проведение так называемого «утреннего фильтра».
По её словам, если у ребёнка будет температура или насморк, то школа при необходимости свяжется с врачами и Роспотребнадзором. Согласно рекомендациям, таких детей на уроки пускать не должны.
Также на стадии обсуждения вопрос минимизации контактов между классами во время перемен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Чувашии Сергей Яковлев подчёркивал, что в больших школах разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно». Ранее чувашские власти отмечали, что за счёт регионального бюджета закупается 13,2 тыс. рециркуляторов воздуха и 2,4 тыс. бесконтактных термометров, которые поступят во все школы. На эти цели из республиканского бюджета выделено 152,6 млн рублей.
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Напомним, в новом учебном году школы будут работать по новым правилам. Министр Сергей Яковлев заявлял, что в каждой образовательной организации будет проводиться «утренний фильтр» с целью выявления среди сотрудников и обучающихся случаев заболевания и обеспечения немедленной изоляции лиц с повышенной температурой тела». Также будет «запрещено проведение массовых мероприятий, обязательно должна соблюдаться групповая изоляция», которая включает «отмену кабинетной системы, более того, должны быть минимизированы контакты между классами и во время перемен, и во приёма пищи». Будет и ряд других рекомендаций.