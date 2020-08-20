Москва, , 07:13 — REGNUM Пассажиры в московском метро больше всего интересовались «Ярмаркой тщеславия» Уильяма Мейкписа Теккерея, «Морфием» Михаила Булгакова и романом «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше. Такие данные 20 августа привела журналистам заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По её словам, фаворитами с момента запуска приложения «Книги в метро» стали произведения и других российских и зарубежных авторов.

Так, в десятку популярных вошли также: «Путешествие к центру земли» Жюля Верна, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Приключения покойника» Михаила Булгакова, и другие.

Отмечается, что пассажиры скачали книги более 100 тысяч раз с момента запуска проекта в конце августа 2018 года.

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