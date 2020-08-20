Нью-Йорк, США, , 05:50 — REGNUM Стало известно, когда Netflix начнёт показывать вторую часть первого сезона документального сериала «Неразгаданные тайны». Об этом 19 августа сообщил портал TVLine.

Следующие шесть эпизодов пользователи потокового сервиса смогут увидеть 19 октября 2020 года. На странице проекта в Twitter создатели шоу сообщили, что продолжение предоставит зрителям «еще больше необъяснимых исчезновений, трагических событий и странных происшествий».

https://twitter.com/Unsolved/status/1296099899356766208

«Неразгаданные тайны» является одноимённой перезагрузкой сериала, который начал показывать в США канал NBC ещё в 1987 году. Шоу рассказывает о необъяснимых загадках, странных случаях и паранормальных явлениях.

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