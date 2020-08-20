Лос-Анджелес, США, , 05:44 — REGNUM Оливия Уайлд, которую зрители знают по сериалу «Доктор Хаус», снимет для кинокомпании Sony Pictures фильм по комиксам Marvel. Об этом 20 августа сообщил портал Deadline.

Отмечается, что создаваемая ей картина будет ориентирована на женскую аудиторию. По имеющейся информации, фильм может быть посвящён Женщине-пауку. Пока не известно, над какой именно версией этого героя будет работать Уайлд.

Стоит отметить, что сама актриса и режиссёр фактически подтвердила информацию о проекте, разместив в Twitter репост со страницы издания.

https://twitter.com/oliviawilde/status/1296224309896126464

В 2019 году Оливия Уайлд дебютировала в качестве режиссёра, выпустив комедию «Образование» (Booksmart). Эта картина была номинирована на премию Гильдии сценаристов США в категории «Лучший оригинальный сценарий».

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