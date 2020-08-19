Пекин, , 20:12 — REGNUM В Китае с помощью инновационных технологий восстановлены уникальные фрески в гробнице Ли Даоцзяня, правнука Ли Юаня, первого императора династии Тан, правившей в Китае с 618 по 907 годы от Р.Х. Об этом 19 августа сообщает Синьхуасо ссылкой на соответствующее заявление Института археологии северо-западной китайской провинции Шэньси.

Гробница, созданная из кирпича, неоднократно подвергалась разграблениям и стихийным бедствиям, в частности, наводнениям. Однако в связи с тем, что часть фресок сохранилась, в усыпальнице в 2017 году были начаты реставрационные работы. Сотрудница упомянутого археологического института Янь Цзин отметила, что в процессе работы пришлось исправлять серьезные повреждения, а также восполнять недостающие фрагменты, для чего был применен соответствующий наноматериал.

Сообщается, что воссозданная экспозиция древнего захоронения имеет большую культурную ценность и является важным с точки зрения изучения политики и искусства эпохи Тан.