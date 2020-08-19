Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» вновь откроется для своих зрителей 2 сентября. Об этом сообщается 19 августа на официальном сайте театра.

Александринский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

«2 сентября 2020 года Александринский театр будет вновь открыт для посещения», — говорится в сообщении.

Напомним, театр был закрыт для публики с 17 марта 2020 года по решению Минкультуры России целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Сегодня в театре напомнили, что уже 12 августа начались продажи билетов на спектакли нового сезона, а еще с 3 августа в кассе осуществляются операции возврата ранее приобретенных билетов.

В «постковидном» сезоне в театре будут действовать особые меры безопасности. Зрителей билетёры театра перед началом спектакля будут рассаживать в шахматном порядке.

«Если вы приобрели билеты в партер или на места за креслами, вас могут попросить занять места равноценные указанным в билетах. Если вы пришли в театр небольшой группой, в случае пересадки вы сможете сидеть рядом», — объяснили в Александринском театре, добавив, что указания по пересадке будут носить обязательный характер.

В самом театре, а также при посещении кассового зала посетители обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, первым открывшим новый сезон театром в Петербурге стал Мариинский театр.

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