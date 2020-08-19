Москва, , 15:17 — REGNUM Минкультуры, Минпросвещение РФ и Ботанический сад МГУ им. Ломоносова «Аптекарский огород» в рамках проекта «Культура для школьников» запустили акцию «Культурная ботаника», сообщается на сайте Минкульта.

Аркадий Пластов. Урок ботаники

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Цель акции — пробудить любовь детей к природе. Школьники смогут исследовать какое-либо растение, изучить его историю и символику в культуре и рассказать о нем. Темой первой публикации стал папоротник.

Акция «Культурная ботаника» продлится до 30 сентября 2020 года в формате флешмоба в социальных сетях при участии компании «Яндекс».

Как сообщало ИА REGNUM, девять регионов России в учебном году 2019−2020 гг. приступили к реализации федерального проекта «Культурный норматив школьника».

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