Лос-Анджелес, США, , 15:06 — REGNUM Премьеру кинокомикса «Новые мутанты» в России снова перенесли. Об этом 19 августа сообщает «Игромания».

Теперь картина выйдет в кинотеатрах 3 сентября 2020 года. Дата премьеры сменилась и у фильма «Мулан» — посмотреть его можно будет 10 сентября 2020 года.

Напомним, премьера «Новых мутантов» должна была состояться ещё в 2018 году, однако дату неоднократно переносили. Сначала причиной тому были пересъёмки фильма, а позже — пандемия коронавируса.

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