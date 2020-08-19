Москва, , 14:20 — REGNUM В сети появился финальный трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики». Ролик опубликовали 19 августа на YouTube-канале «Россия 1».

Главному герою фильма Антону (Евгений Романцов) предстоит стать членом Сборной Земли по космоболу — новому межгалактическому спорту. Финальный матч в этой опасной игре определит не только победителя, но и судьбу всей планеты.

Премьера «Вратаря Галактики» ожидается 27 августа 2020 года. Режиссёром картины выступил Джаник Файзиев.

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