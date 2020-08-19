Сеул, , 14:21 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра «Moving On» Юн Дан Би покажут на шести международных кинофестивалях. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей продюсерской компании Onu Film.

Согласно опубликованным данным, фильм будет представлен на Кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания), Кинофестивале в Нэшвилле (США), Цюрихский кинофестиваль (Швейцария), Международном фестивале женского кино Айти (Япония), Фестивале корейского кино в Венгрии, Международном кинофестивале «Эра. Новые горизонты» (Польша).

Фильм «Moving On» рассказывает историю брата и сестры, оставшихся вместе с отцом в доме дедушки во время летних каникул и столкнувшихся с тётей, которую они давно не видели.