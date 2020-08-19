Красногорск, , 14:20 — REGNUM Московский областной государственный театр юного зрителя готовится возобновить свою деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Отмечается, что артисты театра приступили к репетициям спектакля «Питер Пэн». Впервые его поставили декабре 2019 года. До начала самоизоляции он был сыгран всего три раза.

Именно с этого спектакля планируется начать 91-й театральный сезон подмосковного ТЮЗа.

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