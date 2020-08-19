Токио, , 11:51 — REGNUM 18 августа стало известно, что на части территории закрывающегося парка развлечений Toshimaen в Токио будет построен тематический парк, посвященный фильмам о Гарри Поттере, сообщает информационное агентство Kyodo. Открытие намечено на первую половину 2023 года.

В новом тематическом парке общей площадью 30 тыс квадратных метров представят декорации, костюмы и реквизиты из фильмов, снятых по мотивам популярной серии романов Джоан Роулинг.

Это будет второй подобный объект после музея Гарри Поттера на киностудии Warner Brothers в Лондоне, открытого в 2012 году и собравшего более 1,2 млн посетителей.

Энн Сарнофф, глава студии Warner Brothers, сказала на пресс-конференции, что новый тематический парк предложит «поклонникам всех возрастов уникальную возможность приблизиться к фильмам».

Парк Гарри Поттера построят на части территории парка аттракционов Toshimaen, закрывающегося 31 августа. Железнодорожная компания Seibu Group, которой принадлежал парк Toshimaen площадью 22 га, основную часть территории продала столичной администрации. Предполагается, что правительство построит на этом месте новый парк, который будет также оборудован под убежище.