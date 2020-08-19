Лос-Анджелес, США, , 08:21 — REGNUM Режиссёр фильма 1995 года «Смертельная битва» Пол У. С. Андерсон рассказал о своём отношении к предстоящей перезагрузке, которую снимает его коллега Грег Руссо. Интервью с ним было опубликовано 19 августа в журнале Entertainment Weekly.

Кинематографист заявил, что он является настоящим фанатом Mortal Kombat и желает создателям новой картины всего наилучшего. Он добавил, что рад видеть то, что они придумали.

Напомним, «Смертельная битва» считается самой успешной экранизацией видеоигры. Многие фанаты считают, что это единственная картина, которую не поразило «проклятие» подобных проектов, которые обычно выступают блекло на фоне оригиналов. Грег Руссо в апреле 2020 года пообещал, что его фильм будет «очень кровавым».

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