Чебоксары, , 06:57 — REGNUM В Чувашии в новом учебном году на обеспечение младшеклассников горячим бесплатным питанием потребуется 246,5 млн рублей. Его будут получать 63,5 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования по итогам совещания в ведомстве с участием представителей органов власти и комбинатов питания.

Участники заседания обсудили варианты двухнедельного меню бесплатного горячего питания (завтрак, обед), разработанные представителями комбинатов питания с учетом требований новых СанПиНов. В министерстве отмечают, что меню разрабатывалось с учетом «сезонности, калорийности и питательности суточного рациона, необходимых для нормального роста и развития детей».

«Например, на завтрак в качестве горячего блюда ребёнку могут дать молочную кашу, омлет, рисовую запеканку, сырники, рыбные тефтели, биточки из мяса или птицы, а также горячий напиток, хлеб», — говорится в сообщении.

Проекты меню направлены для согласования в Роспотребнадзор.

Всего в Чувашии для организации бесплатного питания более 63,2 тыс. учеников 1−4 классов в 2020 году будет направлено 246,5 млн рублей, в том числе 244 млн рублей поступит из федерального бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года в своем послании президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать бесплатным горячее питание для учеников 1−4 классов. До этого регионы и муниципалитеты могли организовать бесплатное питание только за свой счёт, при этом чаще всего оно полагалось льготникам, например, детям из многодетных, малообеспеченных семей, сиротам, инвалидам.

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